Созыв новой ТКГ: Зеленский сделал заявление после переговоров с Макроном [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогу телефонных переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном было принято решение созвать срочное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
По его словам, оба президента поддержали безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины на линии разграничения.
В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.
Читайте также, Украина запросила внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Украинская делегация намерена обсудить обострение ситуации на Донбассе.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал задачу максимум на "нормандской встрече" политических советников в Берлине. Киев заинтересован в том, чтобы разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
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Информацию обнародовали в пресс-службе Зеленского