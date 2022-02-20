Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогу телефонных переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном было принято решение созвать срочное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

По его словам, оба президента поддержали безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины на линии разграничения.

В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины.

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Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал задачу максимум на "нормандской встрече" политических советников в Берлине. Киев заинтересован в том, чтобы разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.