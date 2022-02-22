Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что Россия фактически объявила войну Украине. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам столичного градоначальника, демократический мир понимает масштаб угрозы. Что Путин, который перечеркнул дипломатические усилия по преодолению кризиса, останавливаться не собирается. Поэтому партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций против агрессора, согласованный странами ЕС и НАТО.

Я хочу обратиться к киевлянам, обратиться ко всем украинцам. Из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, двигавших туда всю ночь. Оперативно, после выступления Путина и признания им аббревиатурных образований, зашла орда, называющая себя миротворцами. Мы благодарим те государства, лидеры которых уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет! Эту ползучую оккупацию, кровопролитие, провокацию и ложь, имперские амбиции нужно остановить!

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