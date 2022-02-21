Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 февраля, выпустит видеообращение к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Некифоров.

По его словам, определенное заявление президент сделает по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что в эти минуты в Офисе президента продолжается заседание СНБО, на котором обсуждается решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Читайте также, Киев намерен вернуть мирным путем неподконтрольные Киеву территории. у России не получится "спровоцировать" Украину "на активные действия", а президенты России и США не могут решить судьбу Украины без ее непосредственного участия.

Кроме того, силовые структуры Украины не видят признаков того, что Россия может в ближайшие дни начать широкомасштабное наступление. Об этом по итогам закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.