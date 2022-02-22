Джо Байден подписал указ о санкциях против России/ фото: Anadolu

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России за признание Владимиром Путиным Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту указа, действия российского лидера являются противоречивыми Минским соглашениям, а также наносят вред суверенитету Украины.

Действия президента Путина противоречат обязательствам России по Минским соглашениям, опровергают заявленную Россией приверженность дипломатии и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отмечается, что указ запрещает:

Новые инвестиции в "ЛДНР" (физическим или юридическим - ред.) лицом из США, где бы они ни находились;

Ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";

Экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или гражданином США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";

Любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом из США, где бы оно ни находилось, сделки, совершенной иностранным лицом и подпадающей под вышеуказанные запреты.

Также документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в "ДНР" и "ЛНР", и представителей руководства работающих там организаций.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". И подписал соответствующий указ.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", осудив это решение, которое подрывает территориальную целостность Украины и нарушает Минские договоренности.

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