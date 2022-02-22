Байден приказал ввести санкции против России [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России за признание Владимиром Путиным Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Согласно тексту указа, действия российского лидера являются противоречивыми Минским соглашениям, а также наносят вред суверенитету Украины.
Действия президента Путина противоречат обязательствам России по Минским соглашениям, опровергают заявленную Россией приверженность дипломатии и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Отмечается, что указ запрещает:
- Новые инвестиции в "ЛДНР" (физическим или юридическим - ред.) лицом из США, где бы они ни находились;
- Ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из "ЛДНР";
- Экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или гражданином США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР";
- Любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом из США, где бы оно ни находилось, сделки, совершенной иностранным лицом и подпадающей под вышеуказанные запреты.
Также документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в "ДНР" и "ЛНР", и представителей руководства работающих там организаций.
Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". И подписал соответствующий указ.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", осудив это решение, которое подрывает территориальную целостность Украины и нарушает Минские договоренности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Его доказательствами служат данные разведки США
Зеленский запланировал телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится
Это уже будет второе посвященное Украине выступление
Сторони висловили готовність запровадити потужні обмеження, якщо Росія наважиться напасти... Також Джо Байден ініціював перемови з лідерами сімох країн, ЄС і НАТО.