В Гостомеле российские оккупанты захватили 2 украинских военных грузовика и с колонной своих грузовых автомобилей двигаются к центру Киева. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российские военнослужащие переоделись в форму Вооруженных сил Украины и едут на украинских грузовиках, а за ними следуют российские.

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены.

Известно, что согласно сообщениям Маляр, вся группировка врага была уничтожена украинскими военными.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский не исключил диалог. По его словам, рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий, вражеские силы в 4:00 утра продолжили наносить ракетные удары по территории Украины.