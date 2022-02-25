Оккупанты рвутся в Киев с севера: что происходит на подъездах в столицу [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают наступление на Киев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
- Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.
- В Северской области подразделения 1 отбр по реке Билоус остановили противника.
- Получив достойный отпор защитников Чернигова, враг пытается обойти город и начать наступление на столицу.
- С целью наступления на Киев враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев.
- Потерян город Конотоп.
- На юге страны противник вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым.
- Идет бой за Мелитополь.
- На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращаются обстрелы подразделений Объединенных сил.
- В Слобожанщине в районах Харькова и Валуков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
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