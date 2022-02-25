В пятницу днем, 25 февраля, город Ахтырку в Сумской области обстреляли "Ураганами". Об этом сообщает военный штаб Сумской ОГА.

Отмечается, что попали в укрытие и детский садик, есть погибшие и тяжелые, среди которых дети.