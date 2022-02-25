Ахтырку обстреляли "Ураганами" [ Редактировать ]
В пятницу днем, 25 февраля, город Ахтырку в Сумской области обстреляли "Ураганами". Об этом сообщает военный штаб Сумской ОГА.
Отмечается, что попали в укрытие и детский садик, есть погибшие и тяжелые, среди которых дети.
Под обстрелы "Ураганами" в Ахтырке попал жилой массив, бомбоубежища. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем. Но есть тяжело раненые дети, - уточнил информацию глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
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