В Ахтырке под огонь "Ураганов" попал жилой массив и бомбоубежища [ Редактировать ]
"Под обстрелы "Ураганами" в Ахтырке попал жилой массив, бомбоубежища. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Был обстрел "ураганами" в Ахтырке, попавших в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня.
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