Россияне анонсировали удары по военным предприятиям Украины [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Министерство обороны России анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам.
Российские военные призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий.
Напомним, что 6 марта оккупанты нанесли удар по винницкому аэродрому Гавришивка.
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В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.