В Житомире ударили по заводу Источник: ГСЧС Украины

Вечером 4 марта российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Вечером произошел вражеский авиационный удар по двум объектам - по Озерному и бронетанковому заводу нашему. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Так выглядит война на Житомирщине.

Российские оккупанты Житомирской области обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, что накануне враг прямым попаданием ракеты уничтожил 25-ю школу-лицей в центре Житомира.