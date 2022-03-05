Оккупанты нанесли авиаудар по бронетанковому заводу под Житомиром [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Вечером 4 марта российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Вечером произошел вражеский авиационный удар по двум объектам - по Озерному и бронетанковому заводу нашему. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Так выглядит война на Житомирщине.
Российские оккупанты Житомирской области обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.
Напомним, что накануне враг прямым попаданием ракеты уничтожил 25-ю школу-лицей в центре Житомира.
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