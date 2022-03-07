На Киев летят ракеты (видео) [ Редактировать ]
Над Белой Церковью в сторону Киева пролетела ракета.
Над Великой Бугаевкой тоже была замечена ракета.
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