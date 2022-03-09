Курс белорусского рубля упал на 50%, экономика вошла в кризис [ Редактировать ]
С начала российского вторжения в Украину курс белорусского рубля по отношению к доллару в банковских отделениях снизился на 50% - с 2,65 руб./$1 на 23.02 до 4 руб./$1 на сейчас. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Но завтра, на фоне санкций, курс просядет еще больше, т.к. возможности НБ РБ поддерживать курс рубля существенно снизятся. Что интересно, местные издания в РБ пишут о том, что "рублевый кошмар" перекинулся и на них, а экономика, завязанная на 80% с РФ, вошла в глубочайший кризис вслед за ней.
Гетманцев напомнил, что 9 марта ЕС ввел санкции против Нацбанка Беларуси:
- заблокировал операции с резервами (по примеру Банка РФ);
- запретил ввоз наличного евро;
- отключил от SWIFT ряд банков и ограничив операции по открытию счетов белорусскими резидентами в ЕС.
Напомним, что россиянам запретили снимать валюту со счетов.
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