Россиянам запретили снимать валюту со счетов [ Редактировать ]
Банк России ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян. Об этом говорится на сайте регулятора.
Россияне смогут снять со своих счетов или вкладов до $10 тыс. в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от валюты счета. То есть с депозита в евро россияне деньги снять не могут. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
Россияне смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах; условия по ним не будут меняться.
Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.
1 марта Владимир Путин запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тыс.
по теме
Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским "финансовым организациям". Об этом сообщил глава Mastercard Майкл Мибах
После начала вторжения в Украину об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют подсчеты Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университет
Российский рубль утром 7 марта на международных торгах упал более чем на 10% - до 138 рублей за доллар. Евро торгуется по 150 рублей. Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России
Международное рейтинговое агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг России с "мусорного" B3 до преддефолтного Ca с негативным прогнозом. Ниже него только рейтинг С, он говорит о наступлении дефолта
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России