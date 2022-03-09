Россияне могут считать с валютных счетов только рубли

Банк России ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян. Об этом говорится на сайте регулятора.

Россияне смогут снять со своих счетов или вкладов до $10 тыс. в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от валюты счета. То есть с депозита в евро россияне деньги снять не могут. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Россияне смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах; условия по ним не будут меняться.

Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.

1 марта Владимир Путин запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тыс.