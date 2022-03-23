Президент США Джо Байден отправляется в европейское турне [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден 23 марта отправляется в европейское турне.
Первая остановка - Бельгия, где он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза, чтобы обсудить усилия по поддержке Украины и возложить на Россию серьезную цену за ее вторжение.
Затем американский лидер отправится в Польшу, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом Анджеем Дудой для обсуждения реакции на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который Россия создала в Украине.
В этой поездке мы ясно дадим понять, что Запад един в нашей защите демократии. Путин думал, что разделит нас, но мы сильнее, чем когда-либо в новейшей истории. Мы поддерживаем Украину и будем продолжать делать так, чтобы Путин заплатил высокую экономическую цену за свои действия.
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