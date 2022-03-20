Президент США Джо Байден намерен посетить Европу и проведет встречи с партнерами и союзниками. Однако, его визит в Украину на этой неделе не планируется. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в соцсетях.

По ее словам, Джо Байден действительно приедет в Европу на внеочередные чрезвычайные саммиты.

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину. Но нет планов посетить Украину", - написала Джен Псаки в твиттере.

Как сообщал Главред, переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России.

Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.