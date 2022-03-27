Шість країн розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні [ Редактировать ]
6 країн розпочали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Це Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.
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