Украина начала отгружать зерно в Европу по железной дороге из-за отсутствия доступа к морским портам [ Редактировать ]
Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы из-за российского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию АПК-Информ.
Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать.
Украина - крупнейший мировой производитель и экспортер зерна. До российского вторжения его поставки осуществлялись через черноморские порты. Ежемесячно Украина отгружала около 5 млн тонн зерна.
Минагрополитики Украины 26 марта сообщило, что, несмотря на войну, в стране есть большие запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт. В денежном эквиваленте это составляет около $7,5 млрд.
Напомним, что в Украине собрали рекордный урожай в 106 млн тонн.
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