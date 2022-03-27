Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы из-за российского вторжения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию АПК-Информ.

Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины. Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать.

Украина - крупнейший мировой производитель и экспортер зерна. До российского вторжения его поставки осуществлялись через черноморские порты. Ежемесячно Украина отгружала около 5 млн тонн зерна.

Минагрополитики Украины 26 марта сообщило, что, несмотря на войну, в стране есть большие запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт. В денежном эквиваленте это составляет около $7,5 млрд.

Напомним, что в Украине собрали рекордный урожай в 106 млн тонн.