Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр агрополитики Роман Лещенко.

Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!

Украинские аграрии собрали следующий урожай:

зерновых и зернобобовых - более 84 млн тонн;

масличных культур - 22,6 млн тонн.

В частности, зерновых культур:

пшеницы - 32,4 млн тонн,

ячменя - 10 млн тонн,

гречки -110 тыс. тонн.

Масличных культур:

подсолнечника - 16,3 млн. тонн,

сои - 3,4 млн. тонн,

рапса - 2,9 млн. тонн.

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Лидерами по урожаю зерна являются Винницкая область (6,7 млн ​​тонн), Черниговская (6,2 млн тонн), Полтавская (5,7 млн ​​тонн) и Одесская (5,2 млн тонн). Самая высокая урожайность в Хмельницкой области - 87,1 центнера с гектара.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что несмотря на рекордный урожай в Украине "взлетят" цены на хлеб.