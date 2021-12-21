В Украине собрали рекордный урожай в 106 млн тонн [ Редактировать ]
Источник: Министерство аграрной политики
Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр агрополитики Роман Лещенко.
Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!
Украинские аграрии собрали следующий урожай:
- зерновых и зернобобовых - более 84 млн тонн;
- масличных культур - 22,6 млн тонн.
В частности, зерновых культур:
- пшеницы - 32,4 млн тонн,
- ячменя - 10 млн тонн,
- гречки -110 тыс. тонн.
Масличных культур:
- подсолнечника - 16,3 млн. тонн,
- сои - 3,4 млн. тонн,
- рапса - 2,9 млн. тонн.
Лидерами по урожаю зерна являются Винницкая область (6,7 млн тонн), Черниговская (6,2 млн тонн), Полтавская (5,7 млн тонн) и Одесская (5,2 млн тонн). Самая высокая урожайность в Хмельницкой области - 87,1 центнера с гектара.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что несмотря на рекордный урожай в Украине "взлетят" цены на хлеб.
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