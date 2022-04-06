Intel зупиняє діяльність у росії [ Редагувати ]
Найбільший американський виробник процесорів Intel призупиняє підприємницьку діяльність у росії через вторгнення до України. Про це йдеться в заяві компанії.
Ми негайно призупинили усі ділові операції у Росії. Це слід за нашим попереднім рішенням призупинити всі поставки клієнтам у Росії та Білорусії.
Після початку російського військового вторгнення до України про ухід з росії або скорочення бізнесу заявили багато закордонних компаній. З IT-компаній - AMD, Adobe, Apple, Autodesk, Cisco Systems Inc., Dell та інші.
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