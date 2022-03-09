Intel приостанавливает все поставки в Россию и Беларусь.

Мы осуждаем вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси. Наши мнения со всеми, кто пострадал от этой войны.

У Intel была самая большая доля за три года на рынке процессоров в России.