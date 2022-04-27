В Авдіївці влучили в багатоповерхівку

Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару - поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

Нагадаємо, що з Донеччини виїхали майже три чверті населення.