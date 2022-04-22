З Донеччини виїхали майже три чверті населення - голова ОВА [ Редагувати ]
З підконтрольної території Донецької області виїхали майже три чверті населення. Наразі там залишилося майже 430 тисяч осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.
До 24 лютого 2022 року на підконтрольній українській владі території Донецької області постійно проживали 1 мільйон 670 тисяч людей. Зараз залишилося близько 430 тисяч.
Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, - там з 200 тисяч залишилося трохи більше 40 тисяч.
Ворог продовжує активні бойові дії, тому влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення.
Нагадаємо, що влада закликала евакуюватися жителів Луганщини.
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