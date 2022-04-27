На Харківщині внаслідок обстрілів троє людей загинули, 15 поранені - ОВА [ Редагувати ]
Росіяни продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова та області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Харкові цієї ночі було кілька влучань у житлові будинки Київського району, зокрема в 9-поверхівку, протягом доби влучали в будівлі Салтівки, Північної Салтівки, Олексіївки.
Тривали обстріли у Золочеві, Дергачах, Чугуєві. Загалом у Харкові та районах області 15 поранених, 3 загиблих.
У соцмережах ширили інформацію про нібито скидання фосфорних бомб. Штаб оборони Харкова таку інформацію не підтверджує. Прольотів авіації та БПЛА противника над Харковом також не зафіксовано.
Ми активно працюємо над відновленням критичної інфраструктури. Уряд погодив спрямування коштів для проведення робіт у співпраці із територіальними громадами.
Очільник області повідомив, що тривають активні бої на Ізюмському напрямку.
Нагадаємо, що в окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію.
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