В окупованому Ізюмі на Харківщині росія почала примусову мобілізацію - Генштаб [ Редагувати ]
Росія розпочала примусову мобілізацію у місті Ізюм на Харківщині, яке перебуває під контролем російських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 квітня.
Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.
В окремих тимчасово окупованих районах Херсонщини рашисти проводять підготовку до проведення референдуму з проголошення так званої "Херсонської народної республіки".
Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої "гуманітарної допомоги".
Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх "мобілізація" до лав збройних сил російської федерації.
У Генштабі повідомляють про числені випадки дезертирства серед російських військовослужбовців.
Під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території російської федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом.
Нагадаємо, що 16 квітня співробітник міськради Ізюму Максим Стрельник заявив, що окупанти примусово вивезли з міста 50 осіб.
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