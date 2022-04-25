На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини, 9 поранених [ Редагувати ]
25 квітня російські окупанти продовжили обстрілювати мирні райони Харкова та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено 4 цивільних.
Крім того ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули 3 мирних мешканців, 1 людина поранена. В Золочівському районі - 1 загиблий, 4 поранених.
На Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам. Сьогодні, 25 квітня, в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34.
Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок обстрілів 25 квітня загинули четверо людей, 9 поранені.
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