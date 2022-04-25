Так виглядає прихід "руського миру"

25 квітня російські окупанти продовжили обстрілювати мирні райони Харкова та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено 4 цивільних.

Крім того ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули 3 мирних мешканців, 1 людина поранена. В Золочівському районі - 1 загиблий, 4 поранених.

На Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам. Сьогодні, 25 квітня, в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок обстрілів 25 квітня загинули четверо людей, 9 поранені.