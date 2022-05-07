Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію про підтримку миру та безпеки в Україні. Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Це сталося вперше з початку російського воєнного вторгнення до України, яке триває з 24 лютого за наказом володимира путіна.

Сьогодні вперше Рада Безпеки одноголосно висловилася за мир в Україні. Як я часто говорив, світ має об'єднатися, щоб змусити замовкнути зброю та відстоювати цінності Статуту ООН. Я вітаю цю підтримку і буду й надалі докладати всіх зусиль для порятунку життів, зменшення страждань та пошуку шляху миру.

Рада Безпеки у резолюції висловлює підтримку зусиллям генсека щодо пошуку мирного рішення. Радбез нагадує, що всі держави-члени взяли на себе зобов'язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до Статуту ООН.

Рада безпеки ООН кілька разів відхиляла резолюції щодо України. Наприкінці лютого росія заблокувала проект з засудженням війни, а наприкінці березня 13 членів Ради безпеки не ухвалили гуманітарну резолюцію росії з закликом до припинення вогню.

Нагадаємо, що ООН надасть фінансову допомогу 2 мільйонам українців.