ООН надасть фінансову допомогу 2 мільйонам українців - генсек [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував нову програму підтримки українців, які були змушені покинути свої домівки. Організація допоможе переселенцям не тільки гуманітарною допомогою, а й готівкою виплатами.
Як повідомив Гутерреш на спільному брифінгу з Зеленським, ООН, ЮНІСЕФ та інші підрозділи організації готові до унікального для себе кроку – виплати готівкової допомоги.
"Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня – 2 мільйони осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом", - заявив Гутерреш.
Унікальність ситуації полягає в тому, що ООН, як правило, надає готівкову допомогу тільки в тих країнах, де уряд не в змозі виконувати свої Гуманітарні зобов'язання. Український уряд продовжує свою діяльність в повному обсязі, тому Гутерреш підкреслив, що ООН своїми діями прагне допомогти українському уряду, а не замінити його.
по темі
У четвер, 28 квітня, під час візитку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у Києві пролунали гучні вибухи
ООН виділила Україні $50 млн на допомогу постраждалим від війни людям
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про важливість у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі мати зброю, здатну бити на далекі відстані
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, нанесені російською армією, саме коли він знаходиться в столиці України