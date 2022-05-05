Засідання Радбезу ООН щодо України: що будуть обговорювати [ Редагувати ]
В четвер, 5 травня, Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України. Про це повідомляє "Укрінформ".
Радбез обговорить проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в умовах російської агресії.
Це питання буде розглядатися в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи Ради безпеки на 2022 рік "Підтримання миру і безпеки України".
Від ООН на засіданні будуть робити доповідь генсек Антоніу Гутерреш або його заступник з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути в Нью-Йорк з відрядження по країнах Африки), заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс і верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
До участі в засіданні запрошена Україна. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
Розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати як країна, що головує в Раді безпеки в травні.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22: 00 за Києвом).
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