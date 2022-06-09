За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".