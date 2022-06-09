На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога [ Редагувати ]
За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
по темі
За минулу добу, 8 червня, захисниками та захисницями України було знищено ряд техніки окупантів
У четвер, 9 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
У вівторок, 7 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення
У четвер, 2 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву