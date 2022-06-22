Через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна галузь України не працює. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз, завдяки масованим атакам агресора, не працює, і тому, якраз, складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає дефіцит", – зазначив очільник НАК.

Вітренко також назвав умови, за яких група "Нафтогаз" зможе долучитися до розв'язання проблем на ринку палива.

"Коли ми отримаємо повністю в управління мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися для розв'язання проблем на ринку палива і забезпечувати і стабільність, і прозорість, і справедливість цін на цьому ринку", – розповів голова "Нафтогазу".