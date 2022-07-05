Голова КНР Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію на запрошення Володимира Путіна. Про це повідомила японська газета Yomiuri.

Джерела у дипломатичних колах повідомила, що 15 червня Путін під час бесіди з Сі Цзіньпіном запросив його до Росії, однак лідер Китаю заявив, що найближчим часом "зробити це буде складно" через пандемію.

За версією видання, Сі Цзіньпін хоче "стабілізувати обстановку" у внутрішній та зовнішній політиці напередодні з'їзду Компартії, який відбудеться восени.

Очікується, що голова КНР залишиться на посаді лідера партії на третій термін. Поїздка до Росії може призвести до "подальшого поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на РФ".

Сі Цзіньпін не залишав Китай з того часу, як почалася пандемія коронавірусу. З Путіним вони востаннє зустрічалися на відкритті Олімпіади у Пекіні на початку лютого 2022 року.

Нагадаємо, що Путін відмовився вітати Байдена з Днем незалежності.