Президент росії володимир путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США. У кремлі заявили, що це пов'язано з "кульмінацією недружньої політики Вашингтона". Про це повідомляє "Інтерфакс".

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив:

Цього року не буде відправлятися вітальна телеграма. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне спрямування такого вітального послання.

У той же час президент України Володимир Зеленський в Twitter привітав весь американський народ і президента Байдена зі святом.