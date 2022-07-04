Президент путін відмовився вітати Байдена з Днем незалежності [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США. У кремлі заявили, що це пов'язано з "кульмінацією недружньої політики Вашингтона". Про це повідомляє "Інтерфакс".
Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив:
Цього року не буде відправлятися вітальна телеграма. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне спрямування такого вітального послання.
У той же час президент України Володимир Зеленський в Twitter привітав весь американський народ і президента Байдена зі святом.
З Днем незалежності американський народе і Джо Байден! Бажаю дружньому народу США миру і благополуччя. Я ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у справі захисту Україною спільних цінностей - свободи, демократії та незалежності.
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