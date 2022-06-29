Путін зробив заяву про терміни завершення війни та теракт у Кременчуці [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін під час Каспійського саміту зробив заяву про війну в Україні. За його словами, "спецоперація йде за планом, а говорити про її терміни або підганяти їх неправильно".
По срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки - это неправильно.
Володимир путін заявив, що мета вторгнення в Україну не змінилися - "захист Донбасу та створення умов, які гарантують безпеку росії". Він також зазначив, що тактика під час воєнних дій може бути різною, а головне - "збереження життя своїх бійців".
Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану.
Тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная: куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели.
Путін заявив, що заклики Заходу до Києва продовжувати бойові дії підтверджують припущення, що "Україна - просто засіб для досягнення Заходом його цілей".
Из Украины делали плацдарм для того, чтобы раскачать Россию.
Російський президент прокоментував ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 людей і 25 потрапили до лікарні. За його словами, "російська армія не завдає ударів по цивільним об'єктам".
Нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у президента рф володимира путіна дійсно є велика хвороба. І вона полягає в неповазі до нашого народу та катуванні українців.
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