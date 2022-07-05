У Росії знайшли мертвим голову підрядника "Газпрому" [ Редагувати ]
У котеджному селищі під Санкт-Петербургом знайшли мертвим Юрія Воронова - гендиректора транспортно-логістичної компанії "Астра-Шиппинг", яка є підрядником "Газпрому". Про це повідомляють росЗМІ.
Воронова виявили у басейні з вогнепальним пораненням голови. Поруч із ним лежав травматичний пістолет. За попередніми даними судмедекспертів, постріл був зроблений впритул, повідомляє Baza.
Дружина Воронова розповіла поліції, що він виїхав за місто 1 липня. До цього, за словами жінки, він пиячив, оскільки у нього стався конфлікт із діловими партнерами, через який він втратив гроші.
Джерело РЕН ТВ повідомило, що компанія Воронова спеціалізувалася в тому числі на підрядах "Газпрому" в Арктиці.
За останні півроку це вже четверта смерть топ-менеджера, пов’язаного з "Газпромом". Взимку під Петербургом знайшли мертвими топ-менеджера "Газпром инвесту" Леоніда Шульмана та заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова.
У квітні в Москві знайшли мертвими колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку.
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