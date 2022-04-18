Джерело в правоохоронних органах рф повідомило, що в Москві знайшли метровим віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружину та неповнолітню доньку.

Усі загиблі з вогнепальними пораненнями.

За словами джерела, "за попередньою версією, Аваєв убив дружину і дочку і наклав на себе руки".

Пресслужба московського управління СК, не згадуючи імен загиблих, назвала таку версію пріоритетною.

На думку джерела, причиною того, що сталося, міг стати побутовий конфлікт.