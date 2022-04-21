Колишнього топ-менеджера "Новатека" і його родину знайшли застреленою в Іспанії [ Редагувати ]
В Іспанії знайдено мертвими колишнього топ-менеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із дружиною та донькою. Про це повідомив телеканал Telecinco.
За інформацією каталонської поліції, тіла трьох росіян було знайдено у вівторок, 19 квітня, у будинку в курортному місті Льорет-де-Мар (провінція Жирона).
У поліції зазначили, що розглядається версія, за якою чоловік міг убити членів своєї сім'ї, а потім накласти на себе руки.
За даними іспанського телеканалу, статки топ-менеджера "Новатека" оцінювалися в 400 млн євро. Протосеня мешкав у Франції, а до Іспанії приїхав з родиною на великодні свята.
"Новатек" є найбільшою приватною газовою компанією в Росії.
Нагадаємо, 18 квітня в Москві колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв застрелив у квартирі свою дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.
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