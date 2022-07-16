Мешканців Сумщини закликають евакуюватися через загрозу ракетних і артилерійських ударів з боку російської армії. З таким закликом виступив мер Білопілля Юрій Зарко.

Після тривожного допису мер опублікував пояснення:

Мені тут починають закидати деякі місцеві політики, що я сію паніку. Інші ж сміялися з вчорашньої моєї інформації про можливі обстріли на вихідних. Як бачите, час показав, що побоювання були не марними. А щодо паніки - то мушу сказати, що така вже доля міського голови повідомляти не лише приємні речі та іноді приймати не дуже популярні рішення.

Мер Сум Олександр Лисенко також звернувся до громадян із закликом подбати про безпеку у ці вихідні:

Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатись.

Нагадаємо, що зранку 16 липня окупанти обстріляли територію Сумської області. Ворог застосовував міномети, артилерію та випускав ракети з літаків.