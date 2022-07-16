Зранку 16 липня окупанти обстріляли територію Сумської області. Ворог застосовував міномети, артилерію та випускав ракети з літаків. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

0 06:00 по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномета.

Також по Білопільській громаді ворог близько 08:00 бив зі ствольної артилерії, щонайменше 12 разів.

Крім того, о 08:30 почався мінометний обстріл Есманської громади, після ворог випустив 4 ракети з літака.