Окупанти вдарили по Сумській області з мінометів, артилерії та літаків [ Редагувати ]
Зранку 16 липня окупанти обстріляли територію Сумської області. Ворог застосовував міномети, артилерію та випускав ракети з літаків. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
0 06:00 по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномета.
Також по Білопільській громаді ворог близько 08:00 бив зі ствольної артилерії, щонайменше 12 разів.
Крім того, о 08:30 почався мінометний обстріл Есманської громади, після ворог випустив 4 ракети з літака.
Є суттєві руйнування у громаді. Подробиці згодом.
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