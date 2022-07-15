Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Вранці окупанти завдали масованого мінометного удару по двох громадах.

Ніч на 15 липня в регіоні була тихою, але тривожною. А ранок почався з більш ніж 20 мінометних прильотів.

По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 прильотів. По Есманській громаді о пів на восьму - 6 прильотів. знову по Шалигінській громаді з половини дев'ятого було ще 10 прильотів.

Він зазначив, що в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає.