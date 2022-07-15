Окупанти завдали масованого мінометного удару по Сумській області [ Редагувати ]
Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Вранці окупанти завдали масованого мінометного удару по двох громадах.
Ніч на 15 липня в регіоні була тихою, але тривожною. А ранок почався з більш ніж 20 мінометних прильотів.
По Шалигінській громаді після сьомої ранку - 5 прильотів. По Есманській громаді о пів на восьму - 6 прильотів. знову по Шалигінській громаді з половини дев'ятого було ще 10 прильотів.
Він зазначив, що в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає.
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