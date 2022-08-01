В ООН хочуть закупити 30 тисяч тонн української пшениці [ Редагувати ]
Всесвітня продовольча програма ООН планує придбати 30 тис. тонн української пшениці та відправити її на зафрахтованому ООН судні. Про це йдеться у заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка.
В ООН пообіцяли пізніше надати деталі.
Нагадаємо, що з порту в Одесі 1 серпня, вийшло судно з кукурудзою. Воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і прямує до Лівану.
Домовленості про вивезення зерна з українських портів було досягнуто Москвою та Києвом 22 липня за участю Анкари та ООН. Зерно доставлятимуть з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
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