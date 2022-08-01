Перші кораблі з українським зерном вийшли у Чорне море. Експорт проходитиме в рамках "зернової угоди" між Україною, росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

Відновлення експорту української сільгосппродукції в ООН анонсували на 29 липня.

Початок поставок запланований із порту "Чорноморськ". Наступним стане порт "Одеса". Пізніше вивіз зерна планують розблокувати із порту "Південний". Усі три порти мають бути технічно готові протягом двох тижнів.

Перше зерно з України, а також добрива відправлять із Одеської області до Сомалі. Шлях туди займе орієнтовно 6 тижнів.

Контроль за виконанням "зернової угоди" здійснює Спільний центр у Стамбулі за участю представників України, рф, Туреччини та ООН. Він отримуватиме інформацію про кожен етап виконання операції в українських водах.

Вантажні судна будуть виходити і заходити до портів України у супроводі корабля лідирування під українським прапором. Він проведе караван безпечним шляхом.

Порти в Одесі та області не будуть повністю очищати від мін. Для кораблів створено вузькі фарватери. Решта акваторії залишиться замінованою, щоб не послабити захист чорноморських рубежів України.

Перед початком виконання комерційних рейсів коридором пройде український технічний флот.

Після проходження Чорного моря зерновози під наглядом Стамбульського координаційного центру пройдуть через Босфор.

Кораблі, які йдуть в Україну, також перевірятиме Координаційний центр, щоб переконатися, що вони не перевозять зброю. Усі процедури огляду відбуватимуться у водах Туреччини.