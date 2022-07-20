Експорт зерна з України відбуватиметься через порти Одеса, Південний та Чорноморськ. У майбутньому кількість портів може бути розширена. Про це заявив "Суспільному" народний депутат України IX скликання, член української делегації на переговорах із Росією Рустем Умеров.

Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і по цих маршрутах будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас.

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Дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде перебувати в Стамбулі.

Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння.

На переговорах у Стамбулі 13 липня Туреччина, Росія, Україна й ООН домовились про створення координаційного центру експорту зерна. Цього тижня делегації мають підписати документ щодо створення "зернового коридору".