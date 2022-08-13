S&P і Fitch вважають дефолтом домовленість України про відтермінування платежів за держборгом [ Редагувати ]
Рейтингові агентства S&P та Fitch знизили довгострокові та короткострокові рейтинги України в іноземній валюті до SD (вибірковий дефолт) та RD (обмежений дефолт) відповідно. Рейтинги випуску єврооблігацій знижено до D (дефолт).
Агентства вважають, що Київ допустив дефолт тим, що домовився з власниками єврооблігацій про відтермінування платежів з держборгу на 24 місяці.
Як ми розуміємо, необхідна більшість власників єврооблігацій України... прийняли пропозицію. Ми вважаємо цю реструктуризацію боргу проблемною відповідно до наших визначень рейтингів.
S&P знизило рейтинг у національній валюті України з B-/B до CCC+/C, Fitch зберегло відповідний рейтинг на рівні CCC-.
Нагадаємо, що кредитори України погодилися заморозити виплати країни з єврооблігацій до 2024 року. За даними Bloomberg, зовнішній борг України становить $19,6 млрд.
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Власники єврооблігацій - кредитори України - погодилися заморозити виплати країни за ними до 2024 року. На них припадає 75% зовнішнього боргу України. Згоду на відтермінування платежів за кредитами також отримали компанії "Укравтодор" та "Укренерго", але досягти такого ж рішення щодо "Нафтогазу" поки не вдається
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