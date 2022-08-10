Власники єврооблігацій - кредитори України - погодилися заморозити виплати країни за ними до 2024 року. На них припадає 75% зовнішнього боргу України. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Держателі близько 75% сукупної непогашеної номінальної суми 13 серій облігацій зовнішніх державних позик проголосували за зміни в умови випуску цих облігацій (при цьому, для затвердження змін необхідні були щонайменше голоси держателів 2/3 сукупної непогашеної номінальної суми зазначених облігацій). Крім цього, як і вимагалось, кожна окрема серія єврооблігацій отримала також більше 50% голосів за зміну умов.

За даними Bloomberg, зовнішній борг України становить $19,6 млрд, рішення про заморожування платежів дозволить Києву зберегти $5,8 млрд, які мали бути сплачені в обслуговування боргу до 2024 року.

Згоду на відтермінування платежів за кредитами також отримали компанії "Укравтодор" та "Укренерго", але досягти такого ж рішення щодо "Нафтогазу" поки не вдається. Останній термін для схвалення кредиторами відтермінування платежів для "Нафтогазу" - 12 серпня.