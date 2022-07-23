Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний). Про це повідомляється на сайті агентства.

Зниження рейтингу пов'язане з заморожуванням на прохання Києва виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).

Після початку збройного вторгнення Росії наприкінці лютого Fitch знизив рейтинг України із B до CCC.

Fitch вважає, що Україні знадобиться "ширша реструктуризація" держборгу через продовження бойових дій на її території. Агентство прогнозує, що війна триватиме і в 2023 році, а перспективи "врегулювання шляхом переговорів слабкі".

Неясно, чи матиме якась зі сторін достатню військову перевагу для досягнення цілей.

За даними агентства, борг сектору держуправління зросте на 48% у 2022 році, до 92% ВВП, і до 103% у 2023 році. Fitch прогнозує падіння української економіки на 33% у 2022 році. Очікується, що зростання ВВП у 2023 році становитиме 4%. Інфляція може зрости до 30% до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що інфляцію вище 30% прогнозує і НБУ.