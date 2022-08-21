У Суджанському районі Курської області, за 3 км від кордону з Україною, підірвався трактор. Про це повідомив Губернатор Курської області Роман Старовойт.

За попередньою інформацією, трактор наїхав на боєприпас, який не розірвався. У момент вибуху трактор працював на ріпаковому полі. Тракторист не постраждав.

13 серпня В'ячеслав Гладков, губернатор сусідньої з Курської Білгородської області, яка також межує з Україною, повідомив про поранення підлітка через вибух боєприпасу. Хлопчик намагався розібрати боєприпас, внаслідок чого той здетонував. Підліток був госпіталізований у тяжкому стані.

Нагадаємо, 17 серпня у Курській області підірвався КамАЗ з російськими військовими.