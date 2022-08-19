У п'ятницю, 19 серпня, в росії заявили, що Курську область атакували безпілотниками. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.

За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.

Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію росії три бомби. Постраждав один прикордонник.

За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.