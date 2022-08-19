Курську область "атакували" з безпілотників [ Редагувати ]
У п'ятницю, 19 серпня, в росії заявили, що Курську область атакували безпілотниками. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.
За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.
Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію росії три бомби. Постраждав один прикордонник.
За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.
Два апарати скинули два снаряди - постраждали чотири автомобілі.
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