У Курській області підірвався КамАЗ з російськими військовими [ Редагувати ]
У прикордонній з Україною Курській області РФ на міні підірвався військовий КамАЗ. Про це повідомив Telegram-канал Baza.
Інцидент стався 16 серпня на дорозі між прикордонними селищами Новий Шлях і Волфіно. Загинув один військовослужбовець, ще двох госпіталізували.
Нагадаємо, що у Курській області невідомі партизани підірвали залізницю.
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