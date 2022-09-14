14 вересня російські загарбники завдали масового ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Ці кончені тварі завдали удару по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом.

Вілкул не уточнив, які саме об'єкти гідротехнічної інфраструктури атакували рашисти, однак місцеві мешканці повідомляють про ракетний удар по греблі Карачунівського водосховища. Через це рівень води в річці Інгулець піднявся на два-три метри. Де-інде вода почала затоплювати будинки.

На ракетний удар по рідному місту відреагував президент України Володимир Зеленський.

Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг.

Все, що можуть окупанти, - це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.

Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так.