Випустили з Ту-95: окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою [ Редагувати ]
Російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.
Про це повідомляє оперативне угрупування "Каховка".
"17.01-17.06 14.09.22 ракетний удар по м. Кривий Ріг, 3 КР імовірно з Ту-95МС (Х-101). 3 КР влучання західна околиця м. Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
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